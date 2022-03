iPhone SE 2022 niemal tak wytrzymały jak iPhone 13. Wykazał to test

iPhone SE 2022 ma „najtwardsze szkło w smartfonie”, co twierdzi Apple. Telefon przeszedł test na wytrzymałość. Próba wykazała, że jego odporność na upadki jest niemal taka sama, jak w przypadku modeli iPhone 13. Nowy iPhone SE 2022 dobrze przeszedł ten test i w momencie upuszczenia powinien wiele znieść.

iPhone SE 2022 nie ma ceramicznej osłony, którą Apple zaimplementowało w modelach iPhone 13 i 12. Mimo to jego konstrukcja została wzmocniona, co wykazał test przeprowadzony przez Allstate Protecion Plans. Telefon został poddany próbom na upadki, które naprawdę nieźle zniósł.

Apple zachwalało w trakcie konferencji model iPhone SE 2022 w roli mającego „najtwardsze szkło w smartfonie”. Dziś już wiemy, że nie jest to rozwiązanie znane z droższych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Test na upadki wykazał jednak, że urządzenie radzi sobie naprawdę dobrze i potrafi znosić tego typu próby lepiej względem poprzedniej generacji.

Test iPhone SE 2022 wykazał ulepszenia w konstrukcji

iPhone SE 2022 wygląda tak samo, jak poprzednik i bazuje na bryle wprowadzonej wraz modelami 6 w 2014. W rzeczywistości jednak nie jest to identyczna konstrukcja, bo została ona przez lata znacząco wzmocniona, co wiąże się m.in. z użytymi materiałami. To przełożyło się na lepszą wytrzymałość.

