iPhone 14 Pro Max i 14 Pro na schematach. Zmiany widać z przodu

iPhone 14 Pro Max i 14 Pro to nadchodzące flagowce Apple na 2022 r. W sieci pojawiły się nowe schematy. Te ujawniają zmiany, które mają się pojawić. Widać je przede wszystkim z przodu, gdzie zostaną umieszczone ekrany bez notchy. Natomiast aparat modeli iPhone 14 Pro będzie podobny do tego, który znamy obecnie.

iPhone 14 Pro Max i 14 Pro to smartfony, o których wiemy już naprawdę sporo. Teraz mamy okazję zobaczyć schematy, które opublikował Max Weinbach. Prezentują one oba modele oraz zmiany planowane przez Apple. Notch rzeczywiście zniknął i zaimplementowano ekrany z nowymi rozwiązaniami.

Schematy modelu iPhone 14 Pro Max ujawniają nam, że aparat fotograficzny ma większe sensory względem mniejszego telefonu. Tak więc zapewne będzie podobnie, jak w poprzedniku, gdy Apple postanowiło także w ten sposób rozróżnić oba smartfony. Wyspa jednak nie znikła.

Schematy iPhone 14 Pro Max i 14 Pro to przede wszystkim zmiany z przodu

Największe zmiany widoczne są z przodu, gdzie Apple zaimplementowało ekrany niemające notchy. W zamian pojawia się okrągłe wcięcie dla kamery do selfie oraz coś, co przypomina kształtem pigułkę. Ten drugi element ma skrywać komponenty odpowiedzialne za obsługę Face ID. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się już za kilka miesięcy.

źródło