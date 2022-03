iOS 15.4 sprawia problemy z baterią iPhone’ów. Apple twierdzi, że to normalne

iOS 15.4 to aktualizacja dla iPhone’ów, która okazała się być kłopotliwa. Użytkownicy telefonów Apple skarżą się na problemy z baterią. Na oficjalnym koncie wsparcia firmy pracownicy wyjaśniają jednak, że jest to normalne. Urządzenie z iOS 15.4 powinno powrócić niedługo do normalnego działania.