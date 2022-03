MacBook Air 2022 z Apple M2 dopiero w drugiej połowie roku

MacBook Air 2022 z chipem Apple M2 to wyczekiwany laptop. Kiedy odbędzie się jego premiera? Niestety wszystko wskazuje na to, że nie w tej, a dopiero drugiej połowie roku. Tak więc nowy MacBook Air 2022 pewnie zostanie pokazany we wrześniu. Jakie zmiany, poza Apple M2, czekają tego notebooka?