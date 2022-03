iPhone 14 Pro i 14 Pro Max — ostatnie przecieki w jednym miejscu

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max to nadchodzące flagowce Apple. Co już o nich wiemy? Zebraliśmy ostatnie przecieki w jednym miejscu. Nowe smartfony z iOS zapowiadają się naprawdę ciekawie i wiemy, że wprowadzą sporo zmian w designie. Zobaczmy, co już wiadomo o modelach iPhone 14 Pro oraz Max.

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max to dwa smartfony Apple na 2022 r., które są w ogniu wycieków. Pomimo tego, że do premiery pozostało jeszcze sporo czasu. Zebraliśmy dotychczasowe przecieki w jednym miejscu. Zobaczmy, czego powinniśmy spodziewać się we wrześniu.

Ekrany ProMotion z dziurką

iPhone 14 Pro otrzyma ekrany wykonane w technologii LTPO z ProMotion, które zapewnią zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Przecieki mówią o tym, że pojawią się wyświetlacze z okrągłymi dziurkami dla kamery do selfie. Notch zniknie i pojawi się też coś na kształt pigułki, gdzie mają zostać schowane elementy odpowiedzialne za Face ID. Mniejszy model otrzyma 6,1-calowy panel. Natomiast w iPhonie 14 Pro Max będzie to 6,7-calowy ekran.

Mocne chipy Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max otrzymają nowe procesory Apple A16 Bionic. Będzie to bardzo mocny chip wykonany w 4-nm litografii. Plotki mówią o tym, że tylko droższe modele dostaną ten SoC. Pozostałe dwa tańsze mają mieć zeszłorocznych procesor A15. Szczegóły nowego chipu na razie są tajemnicą, ale pewne przecieki mówią o tym, że ma on być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5.

Aparat fotograficzny 48 MP

iPhone 14 Pro Max i 14 Pro otrzymają nowy aparat fotograficzny, gdzie Apple ma zaimplementować główny sensor z matrycą 48 MP. Pozwoli to m.in. na nagrywanie wideo w jakości 8K, co obecnie telefonom z iOS brakuje. Co do wyspy, to tutaj przecieki są niejednoznaczne. Jedne mówią o tym, że ma ona zniknąć i obiektywy zostaną wtopione w obudowę. Drugie natomiast zakładają pozostawienie garba na pleckach i praktycznie zerowe zmiany względem rozmieszczenia poszczególnych elementów.

Bez Touch ID

Apple pracowało nad implementacją funkcji Touch ID pod ekranami modeli iPhone 14 Pro. Jednak rzekomo z pomysłu zrezygnowano. Firma skupiła się na dalszym rozwoju Face ID. Stąd też wspomniane wcześniej wcięcie w ekranie w kształcie pigułki. To tutaj zostaną umieszczone elementy odpowiedzialne za obsługę tego rozwiązania.

iOS 16

Oczywiście smartfony iPhone 14 Pro i Max będą pracować już pod kontrolą systemu iOS 16. To nowe oprogramowanie, które Apple zaprezentuje w trakcie czerwcowej konferencji WWDC 2022, która ciągle nie ma jeszcze potwierdzonego terminu. Oczywiście dostaną je także starsze telefony z logo nadgryzionego jabłka w postaci aktualizacji, która zostanie udostępniona we wrześniu. Znana specyfikacja techniczna modeli widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 14 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A16 Bionic

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 16

Apple iPhone 14 Pro – specyfikacja techniczna

6,1″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1170 x 2532pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A16 Bionic

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 16

źródło: opracowanie własne