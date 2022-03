Asahi Linux — pierwsza dystrybucja zgodna Apple Silicon i M1

Asahi Linux to pierwsza dystrybucja oprogramowania, która jest zgodna z komputerami z Apple Silicon, czyli mającymi procesory z rodziny Apple M1. Na razie można ją wypróbować we wczesnopoglądowej edycji Alpha. Asahi Linux można instalować na dysku Maca obok innych systemów operacyjnych.

Komputery z Apple Silicon, czyli procesorami M1 są dosyć uciążliwe pod kątem instalacji innych systemów operacyjnych od macOS. Nie jest oferowane nawet oficjalne wsparcie dla Windows. Tymczasem pojawiła się pierwsza dystrybucja kompatybilna z tymi maszynami o nazwie Asahi Linux. Na razie w poglądowej edycji alpha.

Asahi Linux to pierwsza dystrybucja zapewniająca zgodność z komputerami z Apple Silicon. Tak więc oprogramowanie można z powodzeniem instalować na maszynach z procesorami M1. Co ważne system można zainstalować na Macu obok innego oprogramowania. Wymagany jest macOS 12.3, który jest aktualną wersją software dla komputerów z logo nadgryzionego jabłka.

Dystrybucja Asahi Linux dla Apple Silicon w wersji alpha

Na razie Asahi Linux dostępny jest w postaci wczesnej wersji alpha. To oznacza, że jest to poglądowe wydanie oprogramowania, które na pewno nie jest pozbawione błędów, co na pewno warto mieć na uwadze. Poza tym sporo rzeczy jeszcze nie działa i dotyczy to portów Thunderbolt, paska Touch Bar, Neural Engine, złącza HDMI z MacBooków czy Bluetooth.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło