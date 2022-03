iPhone 14 Pro otrzyma ekrany LTPO. Apple nie da ich w tańszych modelach

iPhone 14 Pro to nadchodzące smartfony Apple na 2022 r. Firma planuje umieścić w nich ekrany LTPO. To oznacza, że zapewnią one zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Tańsze modele Apple jednak ich nie otrzymają. Rozwiązanie pozostanie na wyłączność dla telefonów iPhone 14 Pro. Może zmieni się to za rok.

iPhone 14 Pro to dwa flagowe modele Apple, które zobaczymy we wrześniu. Obecnie są one w ogniu przecieków. Wiemy, że otrzymają one ekrany bez notchy. Tymczasem nowe informacje napływają wprost z chińskich mediów. Tam pojawiły się plotki związane z implementacją technologii LTPO.

Ekrany z LTPO Apple zaimplementowało już w droższych smartfonach z 2021 r. Zapewniają one zmienne odświeżanie obrazu we zakresie do 120 Hz. W tym roku ponownie mają je dostać tylko telefony iPhone 14 Pro. W tych tańszych ich nie znajdziemy.

Tylko modele iPhone 14 Pro dostaną ekrany LTPO

Jest to typowy zabieg marketingowy. iPhone 14 Pro czymś musi się wyróżniać na tle tańszych telefonów z iOS. W tym roku tych różnic może już być naprawdę sporo. Plotki mówią o tym, że nowy procesor Apple A16 Bionic trafi tylko do droższych smartfonów. Podobnie będzie z aparatami fotograficznymi i ekranami, które również będą lepsze. Premiery spodziewamy się we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla telefonów z iOS

źródło