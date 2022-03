iOS 15.4 sprawia problemy. Właściciele iPhone’ów skarżą się na czas pracy na baterii

iOS 15.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło wcześniej w tym tygodniu. Wygląda jednak na to, że uaktualnienie nie jest pozbawione błędów. Świadczą o tym problemy zgłaszane przez część użytkowników. To bateria, która zapewnia krótszy czas pracy na jednym naładowaniu.

Wspomniane problemy u części użytkowników iPhone’ów zaczęły występować właśnie po instalacji aktualizacji iOS 15.4. Wtedy spadł czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Błędy wydają się być dosyć powszechne. Apple pewnie będzie próbowało im w niedługim czasie zaradzić.

Apple rozwiąże problemy z iPhone’ami zapewne wraz z iOS 15.4.1

Domyślamy się, że Apple bada te przypadłości i będzie im próbowało zaradzić. Nastąpi to pewnie wraz z aktualizacją iOS 15.4.1 z poprawkami, która może zostać udostępniona pod koniec marca czy kwietniu. Raczej firma nie będzie chciała się wstrzymać z rozwiązaniami do uaktualnienia z numerkiem 15.5, które zapewne zobaczmy z czasem w drugim kwartale tego roku.

źródło