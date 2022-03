iPhone 14 na renderach. Schematy CAD pokazują podobieństwa do poprzednika

iPhone 14 zostanie pokazany przez Apple we wrześniu 2022 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć schematy CAD, które pokazują nam design telefonu. Na nich widać zarówno przód, jak i tył obudowy. Wygląda na to, że model iPhone 14 nie wprowadzi większych zmian. Aparat fotograficzny jest podobny, a ekran ma notch.

iPhone 14 nie wprowadzi tak wielu zmian, które ma dostać model Pro. W sieci pojawiły się schematy CAD. Rendery ujawniają nam wygląd bardzo zbliżony do poprzednika. Apple postawi na ten sam design, który wprowadzono wraz z zeszłorocznym modelem. Rzućmy sobie na to okiem.

Apple iPhone 14 ma ekran, który ma notch. Tutaj nie będzie zmian. Te producent chce wprowadzić w modelu Pro, gdzie wcięcie zniknie i pojawi się wyświetlacz z okrągłą dziurką dla kamery do selfie i coś na kształt pigułki, gdzie zostaną umieszczone komponenty odpowiedzialne za obsługę Face ID.

Schematy CAD iPhone 14 ujawniają podobny aparat

Z tyłu obudowy będzie podobnie. Tańszy iPhone 14 ma otrzymać aparat fotograficzny na wyspie. Projekt kamery jest podobny do tego, który znamy z poprzednika. Znajdziemy tu dwa obiektywy i nie ma co liczyć na dodanie sensora LiDAR czy dodatkowej kamerki. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w trakcie wrześniowej premiery.

