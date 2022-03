Huawei P50E to kolejny smartfon w portfolio marki. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran OLED 90 Hz, procesor Snapdragon 778G oraz aparat fotograficzny z sensorem 50 MP. Energię dostarcza bateria z obsługą ładowarki SuperCharge. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Huawei P50E oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Huawei P50E to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 4088 juanów (ok. 2725 zł) za wersję 128 GB. Model mający 256 GB pamięci kosztuje 4488 juanów (ok. 2990 zł). Telefon dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

Huawei P50E ma 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 778, ale pozbawiono go łączności z sieciami 5G. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Energię dostarczy bateria o pojemności 4100 mAh z obsługą ładowania SuperCharge 66 W.

Aparat fotograficzny Huawei P50E ma główny aparat z sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 13 MP i teleobiektyw 12 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Harmony OS 2. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei P50E – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 12 MP

bateria o pojemności 4100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Harmony OS 2

