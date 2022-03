iPadOS 16 może wprowadzić ciekawą nowość. Pewnie dostaną ją iPady z Apple M1

iPadOS 16 to duża aktualizacja dla tabletów iPad, którą zobaczymy za kilka miesięcy. Wśród nowości może pojawić się ciekawa zmiana obejmująca uruchamiane aplikacje. Źródło sugeruje, że taka opcja może jednak zostać ograniczona tylko do iPadów z Apple M1. Starsze modele z iPadOS 16 mogą jej nie otrzymać.

iPadOS 16 to duża aktualizacja dla tabletów iPad, którą zobaczymy w trakcie czerwcowego WWDC 2022. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje o jednej z nowości, którą możemy zobaczyć wraz z tym oprogramowaniem. Źródło sugeruje jednak, że działanie może zostać ograniczone do modeli z procesorami Apple M1.

Aktualizacja iPadOS 16 może wprowadzić zmianę obejmującą uruchamianie aplikacji w momencie, gdy do tabletu zostanie podłączona klawiatura czy gładzik. Wtedy będą one miały postać ruchomych okienek, jak to jest w przypadku szybkich notatek. Normalnie każdy program jest włączany na pełnym ekranie.

Pływające okna nie muszą pojawić się wraz z aktualizacją iPadOS 16

Nie ma na razie pewności, że taka nowość zostanie już wprowadzona wraz z iPadOS 16, ale jest to bardzo możliwe. Nawet jeśli tak się stanie, to funkcja może zostać ograniczona do tabletów iPad Pro i Air 5. gen. z procesorami Apple M1. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło