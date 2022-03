iOS 15.4 i watchOS 8.5 są już dostępne. Aktualizacja dla iPhone’ów i zegarków Apple Watch wprowadza bardzo ważną zmianę. Pozwala na odtworzenie firmware smartwatcha bezpośrednio z poziomu telefonu. Przed uaktualnieniami iOS 15.4 oraz watchOS 8.5 taka możliwość nie istniała. Zobaczmy sobie, jak to działa.

iOS 15.4 i watchOS 8.5 to uaktualnienia, które udostępniono wczoraj. Wprowadzają one sporo nowości. Wśród nich jest także pewna zmiana, która obejmuje smartwatche z serii Apple Watch i telefony iPhone, o której w oficjalnym changelogu nie wspomniano. To firmware, który będzie można odtworzyć bezpośrednio na smartfonie.

Apple uaktualniło artykuł opisujący problemy ze smartwatchami z watchOS, które objawiają się czerwonym znakiem na ekranie. Teraz to ulega zmianie. Odtworzenie firmware zegarka będzie możliwe bezpośrednio z poziomu iPhone’a z zainstalowanym iOS 15.4. Inny będzie też komunikat i widać go powyżej.

Odtwarzanie firmware Apple Watch z iPhone’a z iOS 15.4 wymaga watchOS 8.5

Pamiętajmy, że ta nowa funkcjonalność wymaga zegarka Apple Watch oraz iPhone’a z zainstalowanymi najnowszymi wersjami oprogramowania. W przypadku smartwatchy jest to watchOS 8.5. Natomiast telefonów iOS 15.4. Ze starszymi systemami taka opcja nie będzie dostępna, co warto mieć na uwadze. Tym bardziej warto uaktualnić własne urządzenia już teraz.

