iOS 15.4 — aktualizacja dostępna dla wszystkich. Co nowego [nowości]

iOS 15.4 został udostępniony dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja wprowadza sporo nowości do urządzeń Apple. Wśród nich są nowe emoji czy wsparcie dla Face ID w trakcie noszenia maseczki. Uaktualnienie do iOS 15.4 jest ostatnim tak dużym przed dużą wersją z numerkiem 16.