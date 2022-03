iOS 15.4 i iPadOS 15.4 blisko. Co warto wiedzieć przed aktualizacją?

iOS 15.4 i iPadOS 15.4 to duże uaktualnienia oprogramowania Apple. Aktualizacja powinna pojawić się na iPhone’ach oraz iPadach już w poniedziałek. Wprowadzi sporo nowości i usprawnień. Co warto wiedzieć przed aktualizacją własnego urządzenia do iOS 15.4 i iPadOS 15.4? Zobaczmy, czego warto przestrzegać.

iOS 15.4 i iPadOS 15.4 Apple udostępniło kilka dni temu w wersjach RC. Jest to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów oraz iPadów. Wkrótce zostanie udostępniona publicznie. Zobaczmy sobie, co warto na ten temat wiedzieć

Lepiej nie instalować iOS 15.4 i iPadOS 15.4 od razu

Aktualizacja do iOS 15.4 i iPadOS 15.4 zostanie udostępniona zapewne w poniedziałek wieczorem. Pewnie o godzinie 19:00 naszego czasu. Czy jednak warto instalować oprogramowanie od razu? Historia pokazuje, że lepiej wstrzymać się przez godzinę lub dwie, bo w przeszłości dochodziło do ucegleń urządzeń. Jeśli coś będzie nie tak, to zapewne wszystko stanie się jasne w ciągu krótkiego czasu.

Najwięcej nowości przed iOS 16

iOS 15.4 i iPadOS 15.4 to duże uaktualnienie funkcyjne. Prawda jest taka, że wnoszą najwięcej nowości przed planowanym na wrzesień iOS 16, który zostanie zaprezentowany w trakcie czerwcowego WWDC 2022. Pojawią się m.in. nowe emoji czy pewne opcje, o którym w oficjalnym wykazie zmian się nie wspomina. Changelog udostępniony przez Apple widoczny jest poniżej.

iOS 15.4 i iPadOS 15.4 – co nowego

Face ID

Face ID podczas noszenia maski na iPhonie 12 i nowszych

Apple Pay i autouzupełnianie haseł w aplikacjach i Safari mogą być używane z Face ID podczas noszenia maski

Emoji

Nowe emotikony, w tym twarze, gesty rąk i przedmioty gospodarstwa domowego, są teraz dostępne na klawiaturze emoji

Emotikona uścisku dłoni pozwala wybrać osobne odcienie skóry dla każdej ręki

FaceTime

Sesje SharePlay można inicjować bezpośrednio z obsługiwanych aplikacji

Siri

Siri może podawać informacje o godzinie i dacie w trybie offline na iPhonie XS, iPhonie XR, iPhonie 11 lub nowszym

Siri zawiera teraz dodatkowy głos, rozszerzający różnorodność opcji

Karty szczepień

Obsługa cyfrowego certyfikatu COVID UE w służbie zdrowia umożliwia pobieranie i przechowywanie weryfikowalnych wersji szczepień przeciwko COVID-19, wyników laboratoryjnych i rejestrów rekonwalescencji

Karty szczepień COVID-19 w Apple Wallet obsługują teraz format unijnego cyfrowego certyfikatu COVID

Ta wersja zawiera również następujące ulepszenia dla Twojego iPhone’a:

Tłumaczenie stron internetowych Safari dodaje obsługę języka włoskiego i chińskiego (tradycyjnego)

Aplikacja Podcasty dodaje filtry odcinków dla sezonów, odtworzonych, nieodtworzonych, zapisanych lub pobranych odcinków

Niestandardowymi domenami e-mail iCloud można zarządzać w Ustawieniach

Wiadomości oferują ulepszone wykrywanie treści audio w zakładce „Dzisiaj” i „Dźwięk”

Aparat na klawiaturze może służyć do dodawania tekstu do notatek i przypomnieniach

Skróty obsługują teraz dodawanie, usuwanie lub sprawdzanie tagów za pomocą przypomnień

Zmieniono ustawienia alarmowego SOS, aby używać połączenia z zawieszeniem dla wszystkich użytkowników

Połączenie z 5 naciśnięciami jest nadal dostępne jako opcja w ustawieniach SOS

Zbliżenie w programie Lupa wykorzystuje ultraszerokokątny aparat iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max, aby pomóc Ci zobaczyć małe obiekty

Zapisane hasła mogą teraz zawierać własne notatki w Ustawieniach

Ta wersja zawiera również poprawki błędów dla Twojego iPhone’a:

Klawiatura może wstawiać kropkę między wpisywanymi cyframi

Widżety wiadomości w widoku Dzisiaj mogą nie otwierać artykułów po dotknięciu

Zdjęcia i filmy mogą nie synchronizować się z biblioteką zdjęć iCloud

Funkcja Ułatwienia dostępu do ekranu może nieoczekiwanie zakończyć działanie w aplikacji Książki

Live Listen może się nie wyłączyć po wyłączeniu w Control Center

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

W drodze też inne uaktualnienia

Apple w poniedziałek udostępni nie tylko iPadOS i iOS 15.4. Spodziewamy się także aktualizacji na inne urządzenia. Wśród nich są watchOS 8.5, macOS 12.3 oraz tvOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkiem 15.4. Nowe oprogramowanie będzie dystrybuowane poprzez mechanizmy do automatycznych aktualizacji. Na iPhone’ach i iPadach będzie to możliwe po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia.

