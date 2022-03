Mac Studio to nie wszystko. Te komputery Apple pokaże w 2022 r.

Mac Studio z M1 Ultra i Max został już dodany do oferty. Jakie jeszcze komputery Apple pokaże w 2022 r.? W drodze jest co najmniej kilka maszyn. Wśród nich są nowe laptopy MacBook Air i Pro czy odświeżony Mac Pro. Wygląda jednak na to, że Apple w 2022 r. nie wprowadzi nowego Maca Mini z M2.