iPhone SE 2022 – ile pamięci RAM umieściło w nim Apple?

iPhone SE 2022 ma wydajny chip Apple A15 Bionic. Przez ile pamięci RAM wspomagany jest ten SoC? Informacji na ten temat doszukano się w nowej wersji oprogramowania Xcode. Firma zwiększyła ją o 33 proc. To oznacza, że procesor smartfona iPhone SE 2022 wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM.

iPhone SE 2022 został zaprezentowany we wtorek. Apple umieściło w tym smartfonie wydajny procesor, który znamy z zeszłorocznych trzynastek. To chip A15 Bionic. Pytanie tylko: ile pamięci operacyjnej RAM otrzymał w tym telefonie układ? Odpowiedź na to pytanie przestaje być tajemnicą.

Informacje na temat rozmiaru pamięci zaimplementowanej przez Apple w modelu iPhone SE 2022 doszukał się deweloper Moritz Sternemann. Wzmianki na ten temat znalazł w nowej wersji Xcode. Dokładnie w wydaniu RC (Release Candidate) z numerkiem 13.3, który udostępniono w poniedziałek wraz z iOS 15.4. Telefon ma chip A15 Bionic wspomagany przez 4 GB pamięci RAM.

Apple iPhone SE 2022 ma tyle pamięci RAM co modele 13

To oznacza, że pod tym względem iPhone SE 2022 nie ustępują modelom 13 i 13 Mini, które również mają tyle pamięci RAM. To o 33 proc. więcej względem poprzednika. Dla porównania w ostatnich smartfonach Pro Apple zdecydowało się na kości w ramiarze 6 GB.

