Xiaomi CIVI 2 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna smartfona

Xiaomi CIVI 2 to nadchodzący średniak chińskiej marki. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Co otrzyma to ten smartfon? Wiemy, że będzie to 120-Hz ekran OLED oraz procesor Snapdragon 778G+. Ponadto w Xiaomi CIVI 2 znajdzie się aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 50 MP.