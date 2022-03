iPad Air 5 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu Apple

iPad Air 5 to pierwszy tablet Apple na 2022 r. Za nami premiera. Urządzenie jest ciekawe, bo otrzymało wydajny procesor M1, który znamy z modeli Pro. Następnie mamy udoskonalony aparat fotograficzny wzbogacony w nowe funkcje. Jak przedstawia się cena tabletu iPad Air 5? Zobaczmy sobie, ile ten tablet kosztuje.

iPad Air 5 to tablet, który był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera, która odbyła się na konferencji Peek Perfomance. Znana jest już cena oraz specyfikacja techniczna tego urządzenia. Zobaczmy sobie, co oferuje nowy model.

Apple iPad Air 5 – ceny w Polsce

Cena tabletu iPad Air 5 w Polsce za wersję z 64 GB pamięci została ustalona na poziomie 3099 zł. Model mający 256 GB miejsce kosztuje 3899 zł. Za wbudowany modem 5G trzeba dopłacić w obu przypadkach 800 zł. Kwoty nie wydają się być wygórowane, ale to już pozostawiamy do osądzenia każdemu z was.

iPad Air 5 ma 10,9-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli. Pod obudową znajduje się procesor Apple M1, który znamy z modelu Pro. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny 12 MP wspiera funkcję centrum uwagi oraz inteligentny HDR. Sprzedaż rozpocznie się 18 marca i zostanie poprzedzona przedsprzedażą, która rusza tydzień wcześniej. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Apple iPad Air 5 – specyfikacja techniczna

10,9-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli

8-rdzeniowy procesor M1

8 GB pamięci RAM

64 lub 256 GB miejsca

kamerka 12 MP f/2.4

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8

bateria 28,6 Wh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS (opcjonalnie)

modem 5G (opcjonalnie)

USB C

461 g

iPadOS 15.4

