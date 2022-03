Mac Studio i Studio Display — te nowości Apple może pokazać na konferencji

Mac Studio oraz Studio Display to nowy komputer i monitor Apple. Nowości prawdopodobnie zobaczymy dziś w trakcie konferencje Peek Performance. Wiemy, że Mac Studio ma otrzymać układ Apple M2 oraz będzie takim połączeniem modeli Mini i Pro. Natomiast monitor otrzyma procesor z serii Ax.

Mac Studio to komputer, który ma dostać układ Apple M2. Urządzenie już pojawiało się w przeciekach i ma być takim połączeniem maszyn Mini oraz Pro. Wygląda na to, że sprzęt rzeczywiście zobaczymy w trakcie specjalnej konferencji. Upłynie nam ona pod hasłem Peek Performance. Poza tym źródło wspomina o monitorze Studio Display.

Apple rzekomo ukończyło prace nad Studio Display już kilka miesięcy temu. Nowy monitor ma zaoferować przekątną na poziomie 27 cali i dostać nieco większe ramki względem Pro Display XDR. Mark Gurman twierdzi, że urządzenie ma pracować pod kontrolą iOS. Tak więc zapewne otrzyma jeden z czipów z serii Ax.

Apple Mac Studio i Display gotowe do premiery

Gurman twierdzi, że oba te produkty są już w zasadzie gotowe do dystrybucji na świecie. Dlatego uważa, że Mac Studio i Display zapewne zostaną pokazane w trakcie dzisiejszej konferencji. Firma raczej nie będzie wstrzymać się z zapowiedzą do czerwcowego WWDC 2022. Jak będzie naprawdę, to przekonamy się za kilka godzin.

Przeczytaj także: iOS 15.4 RC i iPadOS 15.4 RC już jutro. „Ostatni przystanek” przed iOS 16 i iPadOS 16

źródło