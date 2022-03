Marcowa konferencja Apple Peek Performance — gdzie oglądać live stream w YouTube?

Marcowa konferencja Apple „Peek Perfomance” to wydarzenie, w którego trakcie zobaczymy nowe produkty. To iPhone SE 3, iPad Air 5 czy nowe komputery Mac. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to będzie transmisja. Choć w rzeczywistości nie będzie ona prowadzona na żywo. Jednym z miejsc, gdzie oglądniemy event, będzie serwis YouTube.

Apple jeszcze przed laty pozwalało na oglądanie własnych konferencji tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Na innych sprzętach trzeba było się „nakombinować”. Te czasy odeszły w niepamięć. I tak Peek Performance obejrzymy wszyscy w serwisie YouTube. Poniżej link do wydarzenia. Będzie je można również oglądać na stronie producenta (tutaj).

Marcowa konferencja Apple Peek Performance we wtorek

Marcowa konferencja Apple, która upłynie pod hasłem „Peek Perfomance”, odbędzie się we wtorek 8 marca. Start przewidziano na godzinę 19:00 naszego czasu. Samo hasło przewodnie sugeruje nam, że mamy spodziewać się wzrostów wydajności. iPhone SE 3 i iPad Air 5 mają dostać szybkie procesory A15 Bionic. Natomiast w nowych Macach spodziewajmy się układów M2.

