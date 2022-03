iPhone 14 Pro otrzyma okrągłe wcięcie. W tańszych modelach Apple wraz z iPhone 15

iPhone 14 Pro dostanie ekran bez notcha. W zamian pojawi się okrągłe wcięcie dla kamery do selfie i coś na kształt pigułki. Czy Apple doda takie rozwiązanie także w tańszych telefonach z iOS? Wygląda na to, że dopiero wraz z modelami iPhone 15. W 2022 r. rozwiązanie pozostanie dla telefonów iPhone 14 Pro na wyłączność.

iPhone 14 Pro będzie pierwszym smartfonem, którego Apple pozbawi notcha. Wiemy, że zostaną zaimplementowane ekrany z okrągłym wcięciem oraz na kształt pigułki. Te drugie mają być jednak niewidoczne i zostaną tam schowane elementy odpowiedzialne za obsługę Face ID. Jak to będzie wyglądało w przypadku tańszych modeli telefonów?

Nowe informacje w tym temacie ujawnia analityk Ross Young, CEO Display Supply Chain Consultants (DSCC). Twierdzi on, że ekrany z takimi wcięciami w 2022 r. otrzymają tylko modele Pro. W przypadku tańszych telefonów z iOS Apple na razie się wstrzyma. Ulegnie to zmianie wraz ze smartfonami iPhone 15.

Wcięcie najpierw w modelach iPhone 14 Pro, a potem także w iPhone 15

Wygląda na to, że Apple w 2022 r. będzie w ten sposób chciało wyróżnić modele iPhone 14 Pro i przy okazji zwiększyć ich sprzedaż. Natomiast w przypadku tańszych telefonów z iOS wstrzyma się z implementacją do 2023 r. Co pewnie ma sens pod względem marketingowym.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro\

źródło