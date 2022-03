iPad Air 5 jednak z procesorem Apple M1 i 5G. Wydajność jak w Pro

iPad Air 5 to nowy tablet, który był obiektem wielu przecieków. Urządzenie zobaczymy w trakcie dzisiejszej konferencji, która upłynie nam pod hasłem Peek Performance. Najnowsze plotki wskazują na to, że pod obudową znajdzie się procesor Apple M1 z obsługą łączności 5G, który znamy z modeli Pro. Będzie to dosyć ciekawy ruch.

Jeśli iPad Air 5 rzeczywiście otrzyma układ Apple M1, to zaoferuje taką samą wydajność, co tablety z iPadOS z dopiskiem Pro, to czy nie wpłynie na gorszą sprzedaż tych drugich? Niekoniecznie, bo droższe modele nadal będą miały pewne rozwiązania, których nie otrzyma ten wprowadzany do oferty dziś.

iPad Air 5 z Apple M1, ale bez wielu funkcji modelu Pro

Wiemy, że iPad Air 5 nie otrzyma tak rozbudowanego aparatu fotograficznego z sensorem LiDAR, który jest w modelach Pro. Następnie mamy brak Face ID. To wszystko sprawi, że droższe tablety z iPadOS nadal będą wyróżniać się na tle tańszego modelu. Poza tym później w tym roku zostaną one odświeżone i otrzymają jeszcze mocniejszy procesor Apple M2.

