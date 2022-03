iPhone SE 3, iPad Air 5, nowy MacBook Pro i co jeszcze przyniesie konferencja Apple

iPhone SE 3, iPad Air 5 oraz nowy MacBook Pro. Te nowy produkty przyniesie nam marcowa konferencja Apple. Co jeszcze zobaczymy w trakcie najbliższego eventu? W tym artykule zebraliśmy znane informacje o nadchodzących produktach Apple. iPhone SE 3 i iPad Air 5 są tymi najbardziej wyczekiwanymi nowościami.

Marcowa konferencja Apple jest już blisko i upłynie nam pod znakiem Peek Performance. Już wkrótce zostaną pokazane iPhone SE 3, iPad Air 5 oraz nowy MacBook Pro. Powinniśmy zobaczyć także inne produkty. Co już wiemy na ich temat? Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

Apple iPhone SE 3 z 5G

iPhone SE 3 będzie najważniejszą nowością marcowej konferencji Apple. Firma chce z tym modelem powalczyć z konkurencją w niższej półce i wiemy, że cena telefonu ma być agresywna. Urządzenie otrzyma design podobny do poprzednika, ale pod obudową znajdą się nowoczesne podzespoły. W tym bardzo wydajny procesor A15 Bionic z obsługą łączności z sieciami 5G. Telefon zapewne pozwoli na powalczenie gigantowi z innymi producentami w średniej półce cenowej. Więcej na jego przeczytacie tutaj.

Tablet iPad Air 5 z A15 Bionic

Tablet iPad Air 5 będzie kolejną nowością, którą przyniesie nam marcowa konferencja Apple. Urządzenie otrzyma ten sam procesor, który znajdziemy pod obudową telefonu iPhone SE 3. Będzie to SoC A15 Bionic z obsługą sieci 5G. Niestety zabraknie ekranu OLED czy Micro LED. Firma wycofała się z tego pomysłu, gdyż pewne zbyt negatywnie wpłynęłoby to na sprzedaż droższych modeli Pro. Poza tym spodziewamy się udoskonaleń dla kamer oraz innych ulepszeń. Face ID się nie pojawi. Dużo informacji o tablecie znajdziecie w tym artykule.

Nowy MacBook Pro z Apple M2

Kolejną nowością ma być wyjściowy MacBook Pro z 13-calowym ekranem. Otrzyma on nowy procesor Apple M2, ale nie będzie to tak mocny SoC jak M1 Pro czy Max. Komputer pozostanie przy starszym designie i wyświetlacz nie otrzyma notcha. Poza tym laptop nadal ma mieć pasek Touch Bar. Będzie to urządzenie, które ma stanowić podstawową ofertę dla droższych notebooków z logo nadgryzionego jabłka.

Inne komputery Mac

Jest bardzo możliwe, że marcowa konferencja Apple przyniesie nam także inne komputery z chipem M2. Mówi się o nowym Macu Mini czy iMacach. Nie ma jednak pewności, że zobaczymy je w trakcie najbliższego eventu. Możliwe, że firma zdecyduje się je wprowadzić do oferty w późniejszym terminie. To samo dotyczy tegorocznego MacBooka Air.

Marcowa konferencja Apple to także iOS 15.4 RC

Wiemy, że po marcowej konferencji Apple powinna zostać udostępniona wersja RC (Release Candidate) systemu iOS 15.4. To ostatnia tak duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów przed iOS 16, który zostanie zaprezentowany w czerwcu na WWDC 2022. Po około tygodniu uaktualnienie powinno trafić w ręce wszystkich użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Wraz iOS 15.4 zostaną udostępnione tvOS i iPadOS 15.4, watchOS 8.5 oraz macOS 12.3.

źródło: opracowanie własne