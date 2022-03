Apple M2 testowany na komputerach Mac z macOS 13 oraz 12.3 i 12.4

Apple M2 to nowy procesor, który wkrótce trafi do komputerów Mac. Zapowiedź pierwszych maszyn już jutro. Tymczasem dowiadujemy się, że firma testuje go wewnętrznie na urządzeniach z macOS 13 oraz macOS 12.3 i 12.4. Spodziewamy się, że Apple M2 najpierw trafi do nowego MacBooka Pro i Maca Mini.