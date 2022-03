iPhone SE 3 w podstawowej wersji tylko z 64 GB pamięci, ale cena ma być niska

iPhone SE 3 to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Premiera już 8 marca. Niedawno do sieci wyciekła spekulowana cena. Teraz poznajemy planowane wersje nowego telefonu z iOS. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości analityki Ming Chi Kuo, który postanowił uruchomić konto na Twitterze.

Do wyboru mają być trzy wersje iPhone SE 3 i będą to warianty mające 64, 128 lub 256 GB miejsca na dane. Apple nie zdecydowało się więc na takich ruch, jak to było w przypadku modeli 13 Pro, gdzie w podstawowej edycji zwiększono miejsce do 128 GB. Trochę szkoda.

Cena iPhone SE 3 ma być atrakcyjna

Plotki mówią o tym, że cena modelu iPhone SE 3 ma być naprawdę atrakcyjna. Podstawowa wersja smartfona może kosztować 299 dol. Co pewnie w Europie przełoży się na kwotę na poziomie około 350 euro. Będzie to mniej względem telefonu z 2022 r. To powinno przełożyć się na lepszą sprzedaż.

