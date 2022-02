iPhone 14 Pro dostanie ekran bez notcha, ale wcięcia będą duże. Są nowe schematy

iPhone 14 Pro to smartfon, w którym Apple planuje pozbyć się notcha. W zamian pojawi się ekran mający dwa wcięcia. Jedno okrągłe, a drugie w kształcie pigułki. W sieci pojawiły się schematy wyświetlacza. Wszystko wskazuje na to, że iPhone 14 Pro otrzyma całkiem spore wcięcia. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

iPhone 14 Pro ma być pierwszym smartfonem Apple, gdzie zniknie notch. Plotki mówią o tym, że w zamian ma pojawić się ekran mający dwa wcięcia. Okrągłe dla kamery do selfie oraz w kształcie pigułki, gdzie zostaną schowane elementy odpowiedzialne za obsługę funkcji Face ID. Teraz mamy okazję zobaczyć schematy wyświetlacza.

Na łamach Weibo opublikowano schematy widoczne w tym artykule. Prezentują one ekran modelu iPhone 14 Pro. Okazuje się, że te wcięcia będą całkiem spore. Większe niż do tej pory spekulowano. Skąd to wiemy? Po nałożeniu ich na rendery rozmiar jest mniej więcej dwukrotnie powiększony, co widać poniżej.

Apple iPhone 14 Pro z premierą we wrześniu

Apple obecnie finalizuje prace nad modelami iPhone 14 Pro, ale na ich premierę jeszcze trochę sobie poczekamy. Debiut spodziewany jest dopiero za kilka miesięcy. Plotki mówią o tym, że odbędzie się w standardowym terminie, a więc we wrześniu 2022 r. Do tego czasu nowe telefony z iOS będą obiektem jeszcze mnóstwa przecieków.

