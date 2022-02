iOS 15.4 to największa aktualizacja przed iOS 16. Co nowego wnosi do iPhone’ów?

iOS 15.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Będzie to największe uaktualnienie przed zbliżającym się iOS 16. Co nowego tu znajdziemy? Nowości z pewnością tu nie zabraknie. Zobaczmy, jakie nowe funkcje pojawią się wraz z iOS 15.4 oraz kiedy zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników iPhone’ów.