iPhone SE 3 będzie tani? Cena modelu Apple ma być agresywna

iPhone SE 3 to smartfon Apple, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera jest blisko i tu nieoficjalnie mówi się o dacie 8 marca. Pytanie tylko: jaka będzie cena telefonu? W sieci pojawiły się nowe informacje na ten temat. Wygląda na to, że kwota może być naprawdę agresywna.

Cena iPhone SE 3 według dotychczasowych przecieków miała zostać utrzymana na poziomie poprzednika, czyli 399 dol. w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Tymczasem analityk John Donovan z Loop Capital Markets twierdzi, że kwota może zostać obniżona. Do jakiej sumy?

Cena Apple iPhone SE 3 może być bardzo agresywna

Donovan uważa, że cena modelu iPhone SE 3 w przypadku podstawowej wersji zostanie obniżona o 100 dol. To oznacza, że w Stanach Zjednoczonych klienci zapłaciliby tylko 299 dol. Biorąc pod uwagę obecny przelicznik Apple, to w Europie będzie to pewnie 350-360 euro. To oznacza kwoty na poziomie około 1620-1670 zł. Czy tak będzie, to przekonamy się wkrótce.

źródło