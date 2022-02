iPhone 12 Pro Max z USB C wystawiony na sprzedaż. Cena nie będzie niska

iPhone 12 Pro Max z portem USB C został wystawiony na sprzedaż. Smartfon został przerobiony i wymieniono w nim port Lightning na bardziej uniwersalne złącze. Dokonała tego słowacka firma DEEP, a teraz ktoś takie urządzenie będzie mógł kupić. Domyślamy się, że cena modelu iPhone 12 Pro Max z USB C nie będzie niska.

Apple nigdy nie zdecydowało się na implementację USB C w telefonach z iOS, choć zrobiono to już w iPadach. Teraz dowiadujemy się, że ktoś stanie się szczęśliwym właścicielem modelu iPhone 12 Pro Max właśnie z takim interfejsem. Został on wystawiony na aukcję w serwisie eBay i możemy się domyślać, że cena końcowa nie będzie niska.

iPhone 12 Pro Max z USB C jest „dziełem” firmy DEPP ze Słowacji. Jej inżynierowie wymienili złącze Lightning na nowe. Co ważne działające i w ten sposób można zarówno ładować baterię, jak i przesyłać dane. Urządzenie jest sprawne. Aukcja zakończy się w czwartek i cena końcowa zapewne będzie wysoka.

Cena iPhone 12 Pro Max z USB C na pewno wysoka

W momencie publikacji tego wpisu cena wynosiła tylko 1350 dol. Jesienią zeszłego roku na aukcję trafił jednak podobny iPhone X z USB C, którego kwota licytacji zakończyła na się aż 86 tys. dol. Możemy się domyślać, że wystawiony model 12 Pro Max zostanie sprzedany za jeszcze więcej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło