iPhone 14 Max — wycieka prawdopodobna specyfikacja modelu Apple

iPhone 14 Max ma okazję stać się hitem sprzedażowym Apple na jesień 2022 r. Do sieci wyciekła prawdopodobna specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon ma dostać blisko 6,7-calowy ekran oraz wydajny procesor Apple A16 Bionic. Poza tym iPhone 14 Max miałby otrzymać potrójny aparat fotograficzny i 6 GB RAM-u.

iPhone 14 Max to smartfon Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Plotki mówią o tym, że zastąpi on w ofercie w 2022 r. wariant Mini, gdyż ten nie sprzedaje się zbyt dobrze. Teraz w sieci pojawiła się dosyć prawdopodobna specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Plotki mówią o tym, że iPhone 14 Max dostanie 6,68-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli (458 ppi). Poza tym może pojawić się odświeżanie obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Apple A16 Bionic. Chip będzie wspomagany przez 6 GB pamięci. W wersjach Pro podobno ma pojawić się 8 GB RAM-u. Na dane zostanie przeznaczone od 64 do 512 GB miejsca.

iPhone 14 Max ma też rzekomo dostać potrójny aparat fotograficzny. Nie zabraknie też Face ID. W tym przypadku ekran ma mieć notch. Na razie są to tylko plotki i tak naprawdę decyzje Apple pozostają nieznane. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu oparta na przeciekach widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 14 Max – specyfikacja techniczna

6,68-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli (458 ppi)

procesor Apple A16 Bionic

6 GB pamięci RAM

64, 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 16

