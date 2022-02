iOS 15.4 beta 4 dostępny. Są też nowe bety macOS 12.3, watchOS 8.5 i iPadOS 15.4

iOS 15.4 beta 4 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło także nowe wydania macOS 12.3, watchOS 8.5 czy iPadOS 15.4. Na razie są to testowe systemy operacyjne, ale ich finalnych wersji spodziewamy się w marcu. Program pilotażowy iOS 15.4 beta pomału dobiega już końca.

iOS 15.4 beta 4 debiutuje po kilku dniach od wydania trzeciej wersji poglądowej z zeszłego tygodnia. Dziś Apple udostępniło także nowe wydania poglądowe systemów macOS 12.3, watchOS 8.5 oraz iPadOS 15.4. Kiedy zobaczymy finalne wydania tych aktualizacji? Już w niedługim czasie.

Aktualizacja iOS 15.4 beta 4 być może wprowadzi jeszcze jakieś nowości, ale jeśli tak, to będą to bardzo małe zmiany. Wynika to z faktu, że program testów pomału dobiega końca. Już wkrótce Apple udostępni finalne wersje systemów macOS 12.3, watchOS 8.5 oraz iPadOS 15.4.

Pogram pilotażowy iOS 15.4 beta bliski zakończenia

Udostępniony dziś iOS 15.4 beta 4 to już w zasadzie ostanie lub przedostatnie wydanie poglądowe nowego oprogramowania dla iPhone’ów przed wersją RC (Release Candidate). Ta ostatnia będzie już w zasadzie finalną wersją nowego software. Apple powinno udostępnić je po najbliższej konferencji. Ta ma odbyć się 8 marca. Kilka dni później uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne