iPhone 14 Pro bez Touch ID pod ekranem. Apple skupia się na Face ID

iPhone 14 Pro mógł być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma Touch ID pod ekranem. Wygląda jednak na to, że tak nie będzie. Firma porzuciła prace nad tą technologią i skupia się na rozwoju Face ID. W smartfonach iPhone 14 Pro spodziewajmy się nowych technologii, które pozwolą ukryć elementy pod wyświetlaczem.

iPhone 14 Pro to smartfon, który w plotkach pojawia się od dawna. Wiemy, że Apple od dłuższego czasu pracowało nad funkcją Touch ID znajdującą się pod ekranem. Teraz dowiadujemy się, że prace te mogły zostać porzucone. Gigant planuje skupić się na dalszym rozwoju innej technologii.

Touch ID z tabletu Apple iPad Air 4

Touch ID pod ekranem nigdy nie doczekało się realizacji, bo Apple zawsze miało wątpliwości związane z dokładnością działania tego rozwiązania. Nie spełniało on wyśrubowanych kryteriów jakościowych stawianych przez producenta. Co więc znajdziemy w modelach iPhone 14 Pro?

Apple iPhone 14 Pro otrzyma nowe Face ID

Apple postanowiło pozostać w smartfonach iPhone 14 Pro przy Face ID. Będzie to już kolejna generacja tej technologii i dosyć przełomowa. Wiemy, że firma planuje schować elementy odpowiedzialne za działanie tej technologii bezpośrednio pod ekran. Jedynym otworem w wyświetlaczu pozostanie okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie. Oficjalnej premiery nowych telefonów z iOS spodziewamy się we wrześniu tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło