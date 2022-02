iPhone SE 3 to nadchodzący smartfon Apple, który będzie najtańszym modelem z obsługą sieci 5G. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie, choć otrzyma przestarzały design. Zobaczmy sobie, jaka będzie cena iPhone SE 3 oraz co jeszcze wiadomo o tym smartfonie.

iPhone SE 3 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna tego urządzenia? Informacje na ten temat są już znane. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym niedrogim telefonie Apple i kiedy go zobaczymy.

Przestarzały design z 4,7-calowym ekranem

iPhone SE 3 z zewnątrz nie będzie porywać designem. Nadal ma on bazować na bryle „szóstki” sprzed ładnych kilku lat. Z przodu znajdzie się 4,7-calowy ekran LCD Retina, a pod nim fizyczny przycisk z funkcją Touch ID. Natomiast z tyłu obudowy znajdziemy pojedynczy aparat fotograficzny wraz z diodą doświetlającą LED. Nic przełomowego.

Mocny procesor Apple A15 Bionic

iPhone SE 3 otrzyma konkretny procesor Apple A15 Bionic, który znamy z zeszłorocznych „trzynastek”. Ten sam chip znajdzie się zresztą pod obudową tabletu iPad Air 5. To potężny układ wykonany w 5-nm litografii, który zapewni smartfonowi dużą wydajność. Spodziewajmy się, że SoC będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 64 lub 128 GB miejsca.

Bateria bez MagSafe

Wiemy, że iPhone SE 3 otrzyma baterię o pojemności około (pewnie niespełna) 2000 mAh. Apple zamierza jednak pozbawić tego telefonu oficjalnego wsparcia dla ładowarki MagSafe. Tak więc zabraknie pod obudową pierścienia, który odpowiada za dopasowanie. Co nie zmienia faktu, że sama ładowarka będzie działać, ale na pewno nie z pełną mocą.

Cena iPhone SE 3 będzie atrakcyjna

Cena iPhone SE 3 w Stanach Zjednoczonych wyniesie 399 dol. za podstawową konfigurację sprzętową. W Polsce będzie to kwota przewyższającą sumę 2 tys. złotych. Będzie to najtańszy telefon Apple z modemem zapewniającym łączność z sieciami 5G. Firma wierzy, że będzie z tym urządzeniem mogła powalczyć z modelami z Androidem w niższej półce cenowej.

Aparat fotograficzny 12 MP

Z tyłu obudowy smartfona iPhone SE 3 z najdzie się pojedynczy aparat fotograficzny. Otrzyma on sensor z matrycą 12 MP. Tutaj do zmiany nie dojdzie, choć na pewno pojawią się liczne udoskonalenia. Na dokładne szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Premiera w marcu

iPhone SE 3 zostanie zaprezentowany w trakcie specjalnej konferencji, która odbędzie się 8 marca. Wtedy zobaczymy również iPada Air 5. generacji. Zapewne kilka dni później (w piątek rozpocznie się przedsprzedaż). Natomiast tydzień później (18 marca) smartfony powinny trafić do pierwszych klientów oraz sklepów. Znana specyfikacja techniczna tego modelu widoczna jest poniżej.

Apple iPhone SE 3 – specyfikacja techniczna

4,7-calowy ekran LCD Retina o rozdzielczości 750 x 1333 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

4 GB pamięci RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o pojemności niespełna 2000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

nanoSIM + eSIM

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15.4

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne