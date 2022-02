Nowy MacBook Pro 13 z Apple M2 w marcu. Design laptopa be zmian

MacBook Pro 13 zostanie wkrótce odświeżony i otrzyma procesor Apple M2. Kiedy go zobaczymy? Laptop ma zadebiutować już w marcu. Wiemy, że jego design nie ulegnie większym zmianom i komputer nie dostanie ekranu z notchem. Nowy MacBook Pro 13 nie będzie najmocniejszym w ofercie Apple.

Nowy MacBook Pro 13 cala ma zostać zaprezentowany w trakcie marcowej konferencji. Tam zobaczymy także smartfona iPhone SE 3 oraz tablet iPad Air 5. Będzie to pierwszy komputer z nowym procesorem Apple M2. Co zaoferuje nowy laptop?

Plotki mówią o tym, że procesor Apple M2 nie zaoferuje także dużej mocy, co chipy M1 Pro i Max. To by wyjaśniało, dlaczego chip otrzyma podstawowy model laptopa MacBook Pro z 13-calowym ekranem. Układ ma dostać 8 rdzeni CPU i GPU z maksymalnie 10 rdzeniami. Spodziewajmy się też innych udoskonaleń względem oryginalnego M1.

Nowy MacBook Pro 13 z Apple M2 otrzyma ten sam design

Procesor Apple M2 ma być najważniejszą zmianą, którą otrzyma nowy MacBook Pro 13. Design laptopa nie ulegnie zmianom. Nadal możemy spodziewać się 13,3-calowego wyświetlacza bez notcha. Zabraknie też wsparcia dla ProMotion, a więc odświeżania obrazu w 120 Hz. Poza tym wiemy, że nie zniknie pasek Touch Bar.

