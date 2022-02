iPhone 14 Pro i jego wariant Max to flagowe telefony z logo nadgryzionego jabłka na 2022 r., które były już obiektem wielu przecieków. Ponownie powracają plotki związane z rozmiarem pamięci RAM, która ma wspomagać procesor Apple A16 Bionic. Te zakładają jej zwiększenie względem kości 6 GB, które znalazły się w poprzedniej generacji telefonów z iOS. Do ilu?

Informacje przekazane przez koreańskie media mówią o tym, że pod obudową smartfonów iPhone 14 Pro znajdą się kości o łącznym rozmiarze 8 GB. To oznacza, że zostanie ona zwiększona o dodatkowe 2 GB. W przypadku tańszych modeli możemy spodziewać się tego samego procesora Apple A16 Bionic, ale wspomaganego przez 6 GB RAM-u. Skąd pomysł na jej zwiększenie w droższych telefonach?

Apple iPhone 14 Pro może dostać 8 GB RAM przez aparat

Wiemy, że Apple w modelach iPhone 14 Pro planuje zaimplementować aparat z głównym sensorem ze zwiększoną liczbą pikseli. Będzie to matryca 48 MP i to sprawi, że w telefonach przydałoby się do przetwarzania obrazów więcej pamięci RAM. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło