macOS 12.3 beta 3 i uniwersalna kontrola. Apple ułatwia dostęp do ustawień

macOS 12.3 beta 3 Apple udostępniło w tym tygodniu testerom wraz z nową betą iOS 15.4. W tej aktualizacji znajduje się uniwersalna kontrola, na którą firma kazała nam naprawdę długo czekać. Gigant cały czas doszlifowuje funkcję, o czym świadczy łatwiejszy dostęp do sekcji obejmującej ustawienia. Co zmieniono?

foto: Macrumors

Apple w macOS 12.3 beta 3 ułatwiło dostęp do ustawień funkcji uniwersalna kontrola. Skrót do niej dodano w obszarze Preferencje systemowe i Wyświetlacze. Tuż obok przycisku dla Night Shift, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna. Widać to na powyższym zrzucie ekranowym. Dzięki temu dostęp do opcji jest wygodniejszy.

foto: Macrumors

macOS 12.3 i uniwersalna kontrola już w marcu

Wiemy, że Apple zamierza udostępnić finalną wersję macOS 12.3 już w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Pewnie nastąpi to w okolicy 15 marca. Wtedy uniwersalna kontrola wyjdzie z fazy beta i stanie się ogólnodostępna. Oczywiście do jej działania będzie także wymagany odpowiednio nowy iPad z zainstalowanym systemem iPadOS 15.4.

