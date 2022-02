iPhone SE 3 coraz bliżej. Apple certyfikuje smartfona u EEC

iPhone SE 3 to nadchodzący smartfon Apple, którego premiera planowana jest na marzec. Debiut jest blisko, o czym świadczy proces certyfikacji urządzenia. Telefon został dostrzeżony w trzech różnych wersjach na stronie EEC. Tak więc marcowa prezentacja modelu iPhone SE 3 jest blisko.

iPhone SE 3 to smartfon Apple, który według plotek ma zadebiutować w marcu. Cały czas czekamy na potwierdzenie terminu konferencji. Tymczasem nowy telefon pojawił się w wykazie EEC. Tam uzyskał certyfikaty, które przybliżają go do rynkowej premiery.

Apple certyfikowało smartfona iPhone SE 3 u EEC pod trzema różnymi nazwami. Są to A2595, A2783 oraz A2784. Strona urzędu nie ujawnia nam żadnych szczegółów. Wiadomo tylko, że telefon zapewnia łączność z sieciami 5G. Jednak sam certyfikat przybliża urządzenie do rynkowego debiutu.

Apple iPhone SE 3 z premierą 8 marca

Plotki mówią o tym, że iPhone SE 3 zostanie zaprezentowany dokładnie 8 marca. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja Apple, która to przez producenta nie została na razie potwierdzona. Powinno to nastąpić na przełomie lutego i przyszłego miesiąca. Wtedy zostanie pokazany także tablet iPad Air 5. Przecieki wskazują też na nowy komputer Mac i prawdopodobnie będzie to odświeżony model Mini.

