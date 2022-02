iPad Air 5 — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy o tablecie Apple

iPad Air 5 to tablet Apple, który według przecieków zostanie pokazany za kilka tygodni. Urządzenie było obiektem wielu wycieków. Na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Cena czy specyfikacja techniczna nie skrywają przed nami już większych tajemnic, choć jeszcze nie wszystkie informacje są znane. Zobaczmy, co już wiemy o tym modelu.

Wyświetlacz Liquid Retina

iPad Air 5 otrzyma ekran Liquid Retina, ale nie będzie to wyświetlacz wykonany w technologii Mini LED czy OLED. Apple obawia się, że wpłynęłoby to negatywnie na sprzedaż modeli Pro. Stąd też pozostanie przy panelu LCD. Będzie to 10,9-calowy ekran z wąskimi ramkami. Rozdzielczość nie ulegnie zmianie i nadal ma to być 2360 na 1640 pikseli. Możliwe, że zwiększeniu ulegnie jasność, gdzie w obecnej generacji jest to 500 nitów.

Mocny procesor Apple A15 Bionic z 5G

Sercem tabletu iPad Air 5 będzie procesor Apple A15 Bionic znany z telefonów z iOS z 2021 r. Ten sam układ trafi pod obudowę smartfona iPhone SE 3. Chip jest bardzo wydajny i oferuje obsługę sieci 5G. Spodziewajmy się, że układ w tablecie będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 GB lub więcej miejsca.

Cena tabletu iPad Air 5 najpewniej bez zmian

Cena modelu iPad Air 5 nie powinna zmienić się względem poprzednika. W Stanach Zjednoczonych nadal powinno to być od 599 dol. Natomiast za wersje z 5G od 729 dol. W Polsce spodziewajmy się kwot od około 3 tys. zł. Obecnie jest to od 2899 zł za wariant z Wi-Fi i 64 GB miejsca na dane.

Brak bezprzewodowego ładowania

Apple szykuje się do wprowadzenia funkcji bezprzewodowego ładowania w tabletach z iPadOS i wiemy, że będzie to technologia MagSafe. Jednak iPad Air 5 tego rozwiązania nie otrzyma. Najpierw ma ono trafić do nowych modeli Pro. Premiera tych urządzeń planowana jest dopiero na drugą połowę 2022 r. Możemy się domyślać, że już w kolejnej generacji Airów taka funkcja również się pojawi.

Udoskonalony aparat fotograficzny

iPad Air 5 z pewnością otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny, ale czy Apple rozbuduje kamerę o dodatkowy obiektyw? To jest akurat wątpliwe, ale z drugiej strony nie można tego w zupełności wykluczyć. Plotki w tym temacie nie są jednak jednoznaczne. Na wyjaśnienie zagadki będziemy musieli poczekać.

Bez Face ID

Apple w tablecie iPad Air 5 nie ma zaimplementować Face ID. Nadal w przypadku rozwiązań biometrycznych firma ma tu polegać na odświeżonym przycisku Touch ID na boku ramki, który wprowadzono w poprzedniku. Trochę szkoda, ale taka decyzja też spowodowana jest kwestiami marketingowymi i modelami Pro.

Premiera w marcu

Plotki mówią o tym, że najbliższa konferencja Apple odbędzie się 8 marca. Tego dnia odbędzie się prezentacja tabletu iPad Air 5. Poza tym spodziewamy się iPhone’a SE 3 oraz co najmniej jednego nowego Maca. Firma jeszcze nie potwierdziła tego terminu, ale powinno to nastąpić na przełomie lutego i przyszłego miesiąca. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Apple iPad Air 5 – specyfikacja techniczna

10,9-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2360 na 1640 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

4 lub 6 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka FaceTime – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

modem 5G (opcjonalnie)

GPS/GLONASS

złącze USB C

przycisk z Toud ID

iPadOS 15.4

źródło: opracowanie własne