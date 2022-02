macOS 12.2.1 i watchOS 8.4.2 do pobrania. Apple udostępnia nowe aktualizacje

macOS 12.2.1 i watchOS 8.4.2 to nowe aktualizacje, które udostępniło Apple. Tym razem nie znajdziemy tu nowości. Skupiono się na usunięciu błędów. Są to więc poprawki. Uaktualnienia do macOS 12.2.1 oraz watchOS 8.4.2 są już dostępne do pobrania dla zgodnych Maców i zegarków Apple Watch.