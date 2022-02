iOS 15.3.1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów. Zapewne zastanawiacie się nad tym, co nowego wprowadziło Apple w tym uaktualnieniu? Nowości tu nie znajdziemy, a jedynie poprawki błędów. Co nie zmienia faktu, że aktualizację iOS 15.3.1 z pewnością powinni zainstalować wszyscy użytkownicy iPhone’ów.

Aktualizacja iOS 15.3.1 – co nowego / wykaz zmian i nowości

System iOS 15.3.1 zawiera ważne uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a i poprawkę błędu, z powodu którego monitory brajlowskie mogły przestawać odpowiadać.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Aktualizację iOS 15.3.1 zainstalujecie na iPhone’ach udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Pamiętając o tym, że należy najpierw nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Poza tym w celu zainstalowania należy mieć baterię naładowaną w co najmniej 50 proc. (lub podłączyć urządzenie do ładowarki). Nowości zostaną wprowadzone w wersji z numerkiem 15.4. To wydanie obecnie dostępne jest w postaci bety.

