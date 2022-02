MacBook Pro 2022 z Apple M2 bez ekranu ProMotion

MacBook Pro 2022 z układem Apple M2 ma zadebiutować w drugiej połowie tego roku. Laptop zastąpi wyjściowy model mający 13,3-calowy ekran. Firma planuje go pozbawić wyświetlacza z technologią ProMotion znaną z droższych komputerów. To oznacza, że nowy MacBook Pro z Apple M2 nie wyświetli obrazu w 120 Hz.

MacBook Pro 2022 to komputer, który ma być wyjściowym modelem z serii. Otrzyma on procesor Apple M2 i nowe plotki w temacie tej maszyny ujawnił Mark Gurman, który niedawno wspominał o marcowej konferencji. Przecieki obejmują ekran notebooka oraz technologię ProMotion.

Gurman twierdzi, że nowy MacBook Pro z procesorem Apple M2 nie otrzyma ekranu z technologią ProMotion. To oznacza, że nie będzie w stanie wyświetlać obrazu w 120 Hz, jak to jest w przypadku modeli wprowadzonych do oferty w 2021 r. Tak więc może sądzić, że zastąpi w ofercie wyjściowego notebooka z tej serii.

MacBook Pro 2022 z Apple M2 zastąpi model z 13-calowym ekranem

Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby nowy MacBook Pro miał zastąpić model z 13,3-calowym wyświetlaczem, który to obecnie pozostaje najtańszym. Sam procesor Apple M2 powinien być więc wolniejszy od chipów M1 Max i Pro. Premiera komputera ma odbyć się w drugiej połowie 2022 r.

