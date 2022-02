iPhone SE 3 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany 8 marca. Data premiery na razie jest nieoficjalna, ale coś musi być na rzeczy. Apple zapewne potwierdzi ją pod koniec lutego. Tymczasem dowiadujemy się, że nowy smartfon zostanie pozbawiony wsparcia znanego z nowszych telefonów z iOS. To ładowarka MagSafe.

Apple wprowadziło do oferty ładowarkę MagSafe wraz telefonami z 2020 r. iPhone SE 3 5G nie będzie jednak oficjalnie wspierać tego rozwiązania. To oznacza, że w jego obudowie nie znajdzie się specjalne złącze magnetyczne, które pozwoli na równe przyczepienie akcesorium. Co nie zmienia faktu, że i tak będzie to działać.

Ładowarka Apple MagSafe będzie działać z iPhone SE 5G

Sama ładowarka MagSafe będzie mogła być wykorzystywana z telefonem iPhone SE 3 5G. Po prostu nie będzie tak dokładnie się dopasowywać, jak w modelach 12 i 13. Jednak ładowanie baterii będzie się odbywać, choć zapewne wolniej. Tak jest w przypadku starszych telefonów z iOS, gdzie nie jest to pełne 15 W, a mniej.

