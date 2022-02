iOS 15.4 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów. Kiedy Apple udostępni ją w finalnej postaci? Znamy przybliżoną datę premiery. Uaktualnienie ma zostać wydane publicznie w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Zanim to jednak nastąpi, to najpierw testerzy otrzymają we własne ręce iOS 15.4 RC.