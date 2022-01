iOS 15.4 beta to poglądowa wersja aktualizacji, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich jest także pełne wsparcie dla ProMotion z modeli iPhone 13 Pro. To oznacza, że Apple rozszerza wsparcie dla obrazu w 120 Hz także o aplikacje firm trzecich. Na finalną wersję aktualizacji iOS 15.4 trochę jednak sobie poczekamy.

iOS 15.4 beta to testowe wydanie nowego oprogramowania, które udostępniono w zeszłym tygodniu. Wprowadza ono liczne nowości. Wśród nich są m.in. nowe emoji. Nie zabrakło także czegoś z myślą o użytkownikach najnowszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Mowa o ProMotion z modeli iPhone 13 Pro.

Wraz z iOS 15.4 beta smartfony iPhone 13 Pro otrzymują rozszerzone wsparcie dla funkcji ProMotion. Tak więc będą w stanie zapewnić odświeżanie obrazu w 120 Hz w aplikacjach firm trzecich. Do tej pory większość oprogramowania niezależnych twórców tego rozwiązania nie wspierało i przez to zawartość była wyświetlana w 60 Hz. Był to błąd.

iOS 15.4 beta rozwiązuje w modelach iPhone 13 Pro błąd Core Animation

Apple już wcześniej wyjaśniało, że problemy spowodowane są błędem z Core Animation. Wraz z aktualizacją iOS 15.4 beta w końcu udało się go usunąć. Tak więc wraz z finalną wersją tego uaktualnienia właściciele telefonów iPhone 13 Pro w końcu wykorzystają w pełni ProMotion. To jednak nastąpi dopiero za kilka tygodni.

