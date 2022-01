iOS 15.4 beta to najnowsza aktualizacja poglądowa oprogramowania dla iPhone’ów. Znajdziemy w niej nowe emoji z wersji 14.0. Zawierają one także nowe buźki, których jest siedem. To najwięcej od czasów uaktualnienia z numerkiem 11.1 z 2017 r. Zobaczmy sobie wszystkie nowe emoji z iOS 15.4 beta.