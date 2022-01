iOS 15.4 beta — co nowego w aktualizacji? Wykaz nowości i zmiany

iOS 15.4 beta to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Wprowadza ona sporo nowości i zmiany. Co nowego tu znajdziemy? Są to m.in. nowe emoji, ale w rzeczywistości nowe uaktualnienie Apple dodaje znacznie więcej. Zobaczmy więc sobie znane już nowości z iOS 15.4 i dowiedzmy się, kiedy pojawi się aktualizacja.

iOS 15.4 beta 1 Apple udostępniło testerom wczoraj wieczorem. To duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wkrótce stanie się dostępna publicznie. Znajdziemy tu całkiem sporo nowości. Co nowego wprowadza to uaktualnienie? Rzućmy sobie okiem na odkryte do tej pory zmiany.

Nowe emoji

iOS 15.4 beta 1 wprowadza nowe emoji. Są to propozycje Unicode z aktualizacji z września 2021 r. Wśród nowych emotek znajdziemy siedem nowych buziek i jest to największa ich liczba od czasów uaktualnienia dla iPhone’ów z numerkiem 11.1 z 2017 r. Łącznie dodano ponad 30 obrazków oraz liczne opcje do części z istniejących. Nowe emoji możecie zobaczyć poniżej.

Face ID na iPhone’ach działa z maską

Wśród najbardziej istotnych nowości jest także dodanie do Face ID opcji rozpoznawania użytkownika w masce. Funkcja wymaga jednak do działania iPhone’ów 12 lub 13. Ze starszymi modelami nie funkcjonuje. Warto dodać, że zmiany obejmują także aplikacje, które wykorzystują do odblokowania opcje biometryczne.

Uniwersalna kontrola

Wśród nowości jest także bardzo wyczekiwana uniwersalna kontrola, choć jest to nowość z iPadOS 15.4 i macOS 12.3. W ten sposób użytkownicy Maców mogą sterować iPadem znajdującym się w pobliżu komputera z użyciem tej samej myszki i klawiatury. Funkcja została zapowiedziana już w trakcie WWDC 2021 w czerwcu, ale spotkała się z opóźnieniami.

Aktualizacja iOS 15.4 beta to także wiele mniejszych nowości i zmian

W iOS 15.4 beta Apple zaszyło też wiele mniejszych zmian oraz nowości. Są to nierzadko kosmetyczne modyfikacje. Część z nich wprowadza także nowe funkcje. Poniżej wykaz najciekawszych z nich.

Lepsza jakość dźwięku w trakcie połączenia przychodzącego na słuchawkach Bluetooth (nie tylko AirPods). Po odebraniu ulega pogorszeniu.

Certyfikaty zaszczepienia na COVID-19 w aplikacjach Wallet i Zdrowie w wybranych krajach w Europie.

Shareplay w menu Share Sheet w zgodnych z funkcją aplikacjach.

Pływająca karta AirPods pokazuje małe ikony (R) oraz (L) i etui, gdy słuchawki mają różny poziom naładowania baterii.

Aplikacja Notatki pozwala wybrać czynność dla przesunięcia palcem w prawo i lewo.

Nowe uaktualnienia Apple udostępni wiosną

iOS 15.4 w finalnej wersji ma trafić na iPhone’y wiosną tego roku. Pewnie nastąpi to w drugiej połowie marca lub kwietniu. Apple udostępni wtedy także macOS 12.3, watchOS 8.5 oraz tvOS, nowe oprogramowanie dla HomePodów i iPadOS z numerami 15.4.

