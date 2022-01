macOS 12.3 to nadchodząca aktualizacja systemu operacyjnego dla Mac, który Apple udostępni później w tym roku. Software wprowadzi zmiany obejmujące dyski internetowe OneDrive czy Dropbox. Dotyczą one otwierania plików online. Apple powinno udostępnić do testów macOS 12.3 beta na dniach.

Apple planuje wprowadzić wraz z aktualizacją macOS 12.3 (tak, na razie czekamy na wydanie z numerkiem 12.2) zmiany obejmujące dyski internetowe. Dotyczą one danych przechowywanych w usługach OneDrive oraz Dropbox. Dokładnie plików online. Co ulegnie modyfikacjom?

Dropbox poinformował tych użytkowników własnej usługi, którzy zainstalują aktualizację do macOS 12.3 o pewnych konsekwencjach. Związane są one z uzyskiwaniem dostępu do plików online. Będzie je można otwierać tylko poprzez Findera. Natomiast Microsoft w przypadku OneDrive nie precyzuje dokładnego rozwiązania, ale pewnie będzie to działało podobnie.

Aplikacje Dropbox i OneDrive będą musiały być zaktualizowane pod kątem macOS 12.3

Twórcy Dropboksa wyjaśniają, że planują zapewnić pełne wsparcie dla plików online we własnej aplikacji pod kątem macOS 12.3. W tym celu muszą jednak przystosować własne narzędzie pod kątem nadchodzących zmian. Testowe jego wydanie ma być dostępne w marcu. Apple pewnie udostępni betę nowego systemu dla Maców niedługo po finalnym wydaniu z numerkiem12.2.

