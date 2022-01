macOS 12.2, watchOS 8.4 i tvOS 15.3 do pobrania. Apple udostępnia nowe aktualizacje

macOS 12.2, watchOS 8.4 oraz tvOS 15.3 to nowe aktualizacje Apple, które przygotowywano od jakiegoś czasu. Wraz z uaktualnieniami do iPadOS i iOS 15.3. Do niedawna wszystkie dostępne były w wydaniach beta. Teraz nadszedł czas na publiczną dostępność dla wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń. Poniżej wykaz nowości i zmiany z oprogramowania dla Maców. Zobaczmy, co nowego wprowadzono.

Aktualizacja macOS 12.2 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

System macOS 12.2 zawiera poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące Maca. Jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową.

Uaktualnienia macOS 12.2, tvOS 15.3 i watchOS 8.4 dostępne

Aktualizacja macOS 12.2 jest już udostępniana. Można ją pobrać po udaniu się na Macu do sekcji Preferencje systemowe i Uaktualnienia. Oczywiście najpierw warto wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek, gdyby w trakcie procesu coś miało pójść nie tak. Aktualizacje do watchOS 8.4, tvOS 15.3 i nowy software dla HomePodów również są już udostępniane poprzez dedykowane mechanizmy.

źródło: opracowanie własne