iOS 15.3 i iPadOS 15.3 — co nowego w aktualizacji? Wykaz nowości

iOS 15.3 i iPadOS 15.3 to nowe aktualizacje dla iPhone’ów oraz iPadów. Znajdziemy tu pewne nowości, choć nie ma ich zbyt wiele. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w tym oprogramowaniu i jak zainstalować iOS 15.3 oraz iPadOS 15.3 na własnych urządzeniach Apple. Oto zmiany w nowych uaktualnieniach.

iOS 15.3 i iPadOS 15.3 to aktualizacje, które Apple udostępnia, zgodnie z zapowiedziami, dla wszystkich użytkowników iPhone’ów oraz iPadów. W zeszłym tygodniu testerzy otrzymali sfinalizowane wersje RC. Co nowego tu znajdziemy? Oto wykaz nowości i zmiany w oprogramowaniu. Dziś można także pobierać uaktualnienia macOS 12.2, watchOS 8.4 oraz tvOS i nowy software dla HomePodów z numerkami 15.3.

Co nowego w iOS 15.3 i iPadOS 15.3 – wykaz nowości

System iOS 15.3 zawiera poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a i jest zalecany dla wszystkich użytkowników.

Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową.

Tak więc Apple jest bardzo oszczędne w słowa w wykazie zmian.

Jak zainstalować iOS 15.3 oraz iPadOS 15.3

Instalacja aktualizacji iOS 15.3 i iPadOS 15.3 na iPhone’ach i iPadach jest bardzo prosta. W tym celu należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o nowych aktualizacjach. Będzie je można pobrać po uprzednim nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Poza tym bateria urządzenia musi być naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc., gdy sprzęt jest podłączony do ładowarki). Inaczej instalacja nie będzie możliwa.

źródło: opracowanie własne