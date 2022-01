iPad Pro 2022 ma dostać procesor Apple M2 i ekran Mini LED

iPad Pro 2022 ma zadebiutować jesienią tego roku. Nowy tablet ma dostać procesor Apple M2 oraz ekran Mini LED także w wersji z mniejszym wyświetlaczem o przekątnej 11 cali. Urządzenie zostanie wprowadzone do oferty w drugiej połowie tego roku. Zobaczmy, co jeszcze ma wnieść iPad Pro 2022.

iPad Pro 2022 to tablet, który był już obiektem wielu przecieków. Nowe informacje na temat tego urządzenia dostarcza nam Mark Gurman, który zwiastuje tegorocznej jesieni prawdziwy wysyp nowych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Plotki obejmują procesor Apple M2 oraz ekran Mini LED.

Tegoroczny iPad Pro ma dostać ekran wykonany w technologii Mini LED także w mniejszej wersji z 11-calowym wyświetlaczem. Model z 2021 r. otrzymał taki panel tylko w opcji 12,9 cala. Następnie mamy wspomniany procesor Apple M2. Będzie to nowy autorski SoC giganta z Cupertino, którego spodziewamy się także w nowych MacBookach.

Apple iPad Pro 2022 z M2 i Mini LED jesienią

Nowe tablety zostaną zaprezentowane w drugiej połowie 2022 r. To oznacza, że tegoroczny iPad Pro będzie miał premierą we wrześniu lub październiku. Poza tym wiemy, że firma testuje w nim MagSafe, co pozwoli na bezprzewodowe ładowanie baterii. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

